В Сорокинском округе назаконно вырубили лесной колок

Во время обследования лесных участков в Сорокинском округе сотрудники Тюменского управления лесами выявили крупную незаконную рубку. Нарушение удалось обнаружить и зафиксировать только с помощью беспилотника.

Место незаконной вырубки находится на отдельном островке леса (колке), окруженном сельхозземлями с посевами льна. Добраться туда наземным способом не представляется возможным – к участку нет подъездных путей и следов техники.

На снимках с БПЛА видно, что вся заготовленная древесина уже вывезена с участка, а порубочные остатки аккуратно сложены в кучи.

По предварительным подсчетам, нарушители незаконно срубили 130 берез и осин. Общий объем заготовленной древесины составляет около 191 кубометра. Размер причиненного лесам ущерба превысил 1,17 млн рублей.

По данному факту материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.