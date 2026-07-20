Ухудшение погоды до ливней и шторма прогнозируют в Приишимье

21 июля в Ишиме, Ишимском, Бердюжском, Абатском, Казанском и Сладковском округах возможно ухудшение погодных условий, проедупраждете ГУ МЧС региона со ссылкой на данные синоптиков.

В целом на указанных территориях будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в южных районах местами сильный дождь. В отдельных районах гроза, днем возможен град. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный, северный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14,+19, днем +24,+29.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий на объектах ТЭК и ЖКХ, ограничения движения и ДТП. Подробности - на сайте.