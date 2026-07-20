Предприятие по утилизации биоотходов закрыли в Тюменской области на два месяца из-за грубых нарушений

13 июля Заводоуковский райсуд решил приостановить работу ООО СК "Олимп" на 60 суток, где при плановой выездной проверке инспектор Россельхознадзора не обнаружил условий для ввоза, надлежащего хранения и утилизации биоотходов.

также установлено, что обьемы ввезенных в 2026 году биоотходов более чем в три раза превышают мощность имеющейся установки по утилизации. При этом "Олимп" ввозит на утилизацию отходы с 8 крупных животноводческих комплексов региона.

"Трупы крупного рогатого скота и другие биоотходы хранятся навалом на поверхности земли и вперемешку с ней, биологические отходы высыпаются и вытекают в грунт, специлизированные помещения или холодильные камеры для их хранения отсутствуют", - сообщает РСН.

По факту ненадлежащего хранения и утилизации биологических отходов было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, материалы рассмотрит суд, предприятию выдано предписание. Информация о результатах проверки направлена заместителю Губернатора Тюменской области.