Предприятие по утилизации биоотходов закрыли в Тюменской области на два месяца из-за грубых нарушений

15:17 20 июля 2026
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13 июля Заводоуковский райсуд решил приостановить работу  ООО СК "Олимп" на 60 суток, где при плановой выездной проверке инспектор Россельхознадзора не обнаружил условий для ввоза, надлежащего хранения и утилизации биоотходов.

также установлено, что обьемы ввезенных в 2026 году биоотходов более чем в три раза превышают мощность имеющейся установки по утилизации. При этом "Олимп"  ввозит на утилизацию отходы с 8 крупных животноводческих комплексов региона.

"Трупы крупного рогатого скота и другие биоотходы хранятся навалом на поверхности земли и вперемешку с ней, биологические отходы высыпаются и вытекают в грунт, специлизированные помещения или холодильные камеры для их хранения отсутствуют", - сообщает РСН.

По факту ненадлежащего хранения и утилизации биологических отходов было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, материалы рассмотрит суд, предприятию выдано предписание. Информация о результатах проверки направлена заместителю Губернатора Тюменской области.

Теги: АПК , Заводоуковск , Россельхознадзор , утилизация
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