Тура в районе Тюмени продолжает прибывать - до отметки опасного явления еще около метра

Уровень реки Туры на территории Тюмени к утру 20 июля достиг 751 см, за сутки прибыв еще на 13 см. Ранее сообщалось, что пик летнего паводка в городе ожидается 20-21 июля на максимуме в 760-780 см при отметке опасного явления в 850 см.

По поводу паводка в пятницу в Тюмени провели пресс-конференцию, на которой руководитель Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова, замглавы города Юрий Баранчук, директор департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц и начальник сооружений по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков пояснили сложившуюся в городе ситацию.

Татьяна Морозова:

Уровень воды в период дождевого паводка превысил значение весеннего половодья. Такой случай еще не фиксировался. Развитие дождевого паводка обусловлено обильными и частыми дождевыми осадками, выпадавшими на территории Свердловской области, где берет как раз начало река Тура. В верховье реки водосборный бассейн весьма переувлажнен, что обеспечивало стабильную динамику роста уровня воды в реке Тура и ее притоках.

Со слов Морозовой, сумма осадков за май составила 152% от месячной нормы (в прошлом году — 86%), в июне — 257% от нормы (против прошлогодних 77%). Такие показатели с 1928 года зафиксированы впервые. Только за первую декаду июня в Тюмени выпало 429% осадков — такие залповые осадки в нашем городе редкость. Это стало причиной зафиксированного 20 июня опасного гидрометеорологического явления — переувлажнение почвы.

Юрий Баранчук рассказал, что Тюмень готова к паводку. Перед весенним половодьем были проверены все гидротехнические сооружения города, прошли тренировочные учения ответственных за безопасность служб, обследованы территории и домовладения, расположенные в пойме Туры.

Виталий Флянц добавил, что проводится подомовой обход всех домовладений, находящихся в зоне подтоплений. В Калининском округе это в первую очередь улица Томская, в Центральном — улицы Береговая, Филатова и Сеченова, и несколько домов в Ленинском округе. Специалисты выясняют, какая помощь нужна людям, если вода подступит вплотную. На пятницу четыре домовладения уже подтопило. Их ежедневно посещают сотрудники администрации, которые предлагают помощь, в том числе места временного размещения.

Константин Сливченков сообщил, что летнее половодье привело к существенному ухудшению качества воды в реке: повысилась ее цветность и снизилось содержание кислорода в десять раз. Чтобы подать тюменцам качественный ресурс, на очистных сооружениях проводят корректировку:

Метелевские водоочистные сооружения оснащены передовым оборудованием, позволяющим эффективно очищать воду из реки Туры, которая известна своими сложными характеристиками. Мы увеличили использование активированного угля, скорректировали дозировку реагентов и усилили контроль на каждой стадии процесса водоподготовки. Реализованные меры дают нам уверенность в полной безопасности воды, поступающей к потребителям. Неприятный запах на качестве воды не отражается.

Помимо этого, подача воды из реки Туры уменьшена и увеличен забор из подземных источников Велижанского водозабора.