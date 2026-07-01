К 440-летию Тюмени два театра подготовили совместный проект

Настоящий театральный праздник в честь 440-летия Тюмени ждет тюменцев и гостей города 25 июля.

В 14 часов от администрации города до Центральной площади отправится театральное шествие участников фестиваля "Энергия улиц", впервые в этом году организованного известными городскими театрами "Ангажемент" и Мимикрия".

На Центральной площади с 15 до 20 часов в рамках фестиваля выступят уличные театры и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, работающие в жанрах цирка, акробатики, клоунады, музыки и театра, сообщили в пресс-службе "Ангажемента".

Среди гостей фестиваля два участника из Москвы - театр клоунады "Высокие братья" со спектаклем "Дурацкий цЫркъ" и театр "За углом" с цирковым представлением "Лисапед шоу". Из Санкт-Петербурга на праздник в Тюмени прибудет клоунесса Ольга Скрипачева, которая представит шоу-спектакль "Клоунада женского рода".

Тюменцы из театра "Ангажемент" и цирк-студии "Икар" покажут спектакли - "Рыжий чулок" и "Веселая семейка" соответственно. А "Чудаки" из анимационной группы театра "Мимикрия" предстанут перед гостями фестиваля на церемониях открытия и закрытия, а еще будут радовать зрителей на всем протяжении фестиваля, - сообщает Вслух.ру.