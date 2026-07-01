Мария Трофимова: Тобольск и Тобольский округ устанавливают рекорды по туристической посещаемости

Тобольск и Тобольский муниципальный округ бьют рекорды по посещаемости гостями, считает директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Если когда-то мы фиксировали цифру в сто тысяч гостей, то сегодня мы говорим уже про примерно 400 тысяч туристов в год. Еще есть те, кто посещают Тобольск одним днем, чтобы прогуляться, сходить на экскурсию. Туристы приезжают на автомобилях, дорога комфортная. Ремонтные планы завершаются, в скором времени мы получим полноценную четырехполосную дорогу из Тюмени в Тобольск, которая позволит еще сократить время в пути. Достаточно комфортное расписание наших брендированных вагонов, поездов, которые ходят из областной столицы в Тобольск и обратно", – поделилась она.

Тобольск и его окрестности славятся тем, что ежегодно здесь проходят яркие события, привлекающие отдыхающих из разных регионов. Так, в июле состоялись музыкальный фестиваль под открытым небом “Лето в Тобольском кремле” и фестиваль исторической реконструкции “Абалакское поле 2.0”.

Тысячи гостей собираются благодаря масштабной рекламной кампании, которая проходит в различных регионах страны. В первую очередь позиционирование событий происходит в субъектах, с которыми выстроена комфортная транспортная доступность – во внимание берут авиаперелеты, жд-переезды, автомобильные маршруты. Так, гостеприимство Тюменской области активно продвигается на территории московской агломерации, в Санкт-Петербурге и во всех областях, занимающихся развитием туризма, - сообщает Тюменская линия.