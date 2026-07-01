Тюменский ветеринар рассказал, стоит ли стричь собак в жаркую погоду

Ветеринар Игорь Волков рассказал тюменским собаководам, полезно ли стричь четвероногих летом.

По его словам, стрижка – не всегда хорошее решение.

- Шерсть защищает кожу собаки от солнечных ожогов и перегрева. У короткошёрстных пород стрижка может нарушить терморегуляцию. А если животное неправильно подстричь, то это грозит повреждением волосяных луковиц и изменением структуры шерсти, - пояснил специалист.

Он советует хозяевам питомцев почаще их вычесывать – это улучшает вентиляцию. К тому же, в жару у собак всегда должен быть доступ к воде. К слову, можно охлаждать им лапы и живот влажной тканью.

Если шерсть сильно сбивается в колтуны, ветеринар посоветовал сделать гигиеническую стрижку для конкретной породы, - сообщает Мегатюмень.