Молоко остается одним из самых востребованных продуктов у россиян

Молочные продукты остаются важной частью повседневного рациона россиян. По данным совместного исследования компании "Логика молока" и Аналитического центра НАФИ, 82% жителей страны употребляют их хотя бы раз в неделю, а 30% делают это ежедневно, сообщили в пресс-службе АО "Золотые луга".

Самым востребованным продуктом оказалось молоко. Далее следуют сметана, сливочное масло, полутвердые и твердые сыры, кефир. Для многих молочные продукты связаны не только с привычкой, но и с удобством: 44% добавляют их в напитки, 28% используют при приготовлении блюд, 40% выбирают их для завтрака. Иными словами, речь идет не о разовой покупке, а о базовой категории, которая встроена в повседневные сценарии питания.

Эту тенденцию подтверждают и данные потребительской аналитики. По информации NTech, молоко входит в число наиболее популярных продуктов почти во всех регионах России, а в ряде территорий именно оно остается лидером по объему продаж. Это показывает, что спрос на молочную категорию сохраняется не только за счет традиции, но и за счет ее универсальности.

"Молоко остается востребованным неслучайно. Это привычный продукт, который легко вписывается в повседневный рацион семьи: его пьют в чистом виде, добавляют в кофе и чай, используют для каш, выпечки, соусов и других домашних блюд. Для потребителя сегодня важны не только вкус, но и стабильное качество, свежесть, прозрачный состав и доверие к производителю. Именно поэтому в молочной категории уверенно чувствуют себя бренды, которые предлагают натуральный продукт, высокий уровень безопасности, стабильное качество и сохраняют близость к своему региону и покупателю", – отмечает директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Отдельно исследование фиксирует связь с образом жизни: среди россиян, придерживающихся принципов ЗОЖ, ежедневное потребление молочных продуктов встречается чаще. Растет и интерес к функциональной молочной продукции – обогащенной пробиотиками и витаминами. Но даже на фоне новых потребительских трендов именно классическое молоко сохраняет статус самого любимого, доступного и массового продукта в категории.