Бережливость как повседневная практика: в России стартовал онлайн-конкурс полезных решений

В России стартовал Всероссийский онлайн-конкурс "Бережный лайфхак (полезный совет) России", направленный на популяризацию бережного отношения к ресурсам и формирование культуры осознанного потребления.
Организатором конкурса выступает Фонд гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество". Проект приурочен к Году единства народов России и объединяет участников из разных регионов страны вокруг идеи бережливости как важной части повседневной жизни.
Конкурс посвящён простым и практичным решениям, которые помогают людям экономить время, силы, ресурсы и деньги – в быту, работе, учёбе и взаимодействии с окружающей средой. Особое внимание уделяется семейным и национальным традициям, в которых бережность закреплена как устойчивая культурная ценность.
Участникам предлагается представить собственные "бережные лайфхаки" – полезные советы и решения, проверенные личным опытом. Работы принимаются в четырёх номинациях:
– "Бережный быт" (домашние решения и организация пространства),
– "Бережливость в работе и учёбе",
– "Экобережливость",
– "Бережные традиции народов России".
Конкурс проходит в онлайн-формате на площадке сообщества проекта "Бережное сознание" в социальной сети ВКонтакте. Для участия необходимо подписаться на группу, опубликовать пост с описанием своего лайфхака на личной странице, указать конкурсные хэштеги и направить ссылку через специальную анкету.
Приём заявок и публикаций открыт с 20 марта по 30 апреля 2026 года. Экспертная оценка работ пройдёт в мае, а имена победителей будут объявлены не позднее 31 мая 2026 года.
Оценку конкурсных работ проводит жюри по ряду критериев, включая практическую пользу, простоту внедрения, оригинальность, вклад в развитие культуры бережливости и социальную значимость.
По итогам конкурса победители получат призы в виде подарочных сертификатов, а лучшие работы будут включены в иллюстрированное электронное издание, которое станет сборником наиболее эффективных и востребованных бережливых практик.
Организаторы отмечают, что конкурс призван не только выявить лучшие решения, но и создать пространство для обмена опытом между регионами, а также показать, что бережливость – это не отдельная компетенция, а часть культуры и образа жизни, доступная каждому.
Полная информация о конкурсе, условия участия и положение опубликованы в официальном сообществе "Бережное сознание" в социальной сети ВКонтакте.
