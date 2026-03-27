Бережливость как повседневная практика: в России стартовал онлайн-конкурс полезных решений

В России стартовал Всероссийский онлайн-конкурс "Бережный лайфхак (полезный совет) России", направленный на популяризацию бережного отношения к ресурсам и формирование культуры осознанного потребления.

Организатором конкурса выступает Фонд гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество". Проект приурочен к Году единства народов России и объединяет участников из разных регионов страны вокруг идеи бережливости как важной части повседневной жизни.

Конкурс посвящён простым и практичным решениям, которые помогают людям экономить время, силы, ресурсы и деньги – в быту, работе, учёбе и взаимодействии с окружающей средой. Особое внимание уделяется семейным и национальным традициям, в которых бережность закреплена как устойчивая культурная ценность.

Участникам предлагается представить собственные "бережные лайфхаки" – полезные советы и решения, проверенные личным опытом. Работы принимаются в четырёх номинациях:

– "Бережный быт" (домашние решения и организация пространства),

– "Бережливость в работе и учёбе",

– "Экобережливость",

– "Бережные традиции народов России".

Конкурс проходит в онлайн-формате на площадке сообщества проекта "Бережное сознание" в социальной сети ВКонтакте. Для участия необходимо подписаться на группу, опубликовать пост с описанием своего лайфхака на личной странице, указать конкурсные хэштеги и направить ссылку через специальную анкету.

Приём заявок и публикаций открыт с 20 марта по 30 апреля 2026 года. Экспертная оценка работ пройдёт в мае, а имена победителей будут объявлены не позднее 31 мая 2026 года.

Оценку конкурсных работ проводит жюри по ряду критериев, включая практическую пользу, простоту внедрения, оригинальность, вклад в развитие культуры бережливости и социальную значимость.

По итогам конкурса победители получат призы в виде подарочных сертификатов, а лучшие работы будут включены в иллюстрированное электронное издание, которое станет сборником наиболее эффективных и востребованных бережливых практик.

Организаторы отмечают, что конкурс призван не только выявить лучшие решения, но и создать пространство для обмена опытом между регионами, а также показать, что бережливость – это не отдельная компетенция, а часть культуры и образа жизни, доступная каждому.

Полная информация о конкурсе, условия участия и положение опубликованы в официальном сообществе "Бережное сознание" в социальной сети ВКонтакте.