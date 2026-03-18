Участниками "Цифрового марафона" хотят стать студенты, программисты, преподаватели и промышленники

В конкурсе "Цифровой марафон" уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Мы живем в очень динамичное время, когда будущее во многом зависит от нас самих. Это требует постоянного развития, готовности учиться новому и менять привычные подходы. Сегодня все больше задач связано с использованием искусственного интеллекта, и это меняет требования к компетенциям. Он задает новую планку: важно уметь правильно формулировать задачи, работать в нестандартных ситуациях. Технологии усиливают тех, кто понимает, как ими пользоваться. В этом году через “Цифровой марафон” пройдут тысячи участников — люди самого разного возраста и профессий, и для многих из них это станет серьезным шагом в профессиональном развитии.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории "Новичок" — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финсектора, образования, промышленности и те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди категорий "Исследователь" и "Эксперт" за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. При этом впервые доля девушек среди участников составила более 50%.

Победительница 2025 года в категории "Новичок" Хадижат Мусаева рассказала, что пришла на конкурс, чтобы проверить свои силы. В результате она не только выиграла, но и обрела уверенность в себе, которая стала ей надёжной опорой: "Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учёбу и хобби в единый профессиональный трек".

В этом году специально для конкурса Сбер разработал виртуальное пространство. В нём участники могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности ГигаЧата. 1 марта на площадке открылась киберзона. Здесь участники могут пройти четыре игры на реакцию, логику и внимание от "Школы 21" и Нетологии.

Конкурс "Цифровой марафон" помогает участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

Победитель, занявший первое место в категории "Эксперт", получит 1 млн рублей, в категории "Исследователь" — 500 тыс. рублей. Призёры уровня "Новичок" получат ценные призы от Сбера. Всех призёров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в "Нетологии".