За сутки на тюменских дорогах произошло 10 автоаварий с пострадавшими

12:20 06 ноября 2025
Дорожная обстановка в Тюменской области 5 ноября обострилась из-за снегопада - произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 2 человека, 13 человек получили ранения. Вечером в Тюмени на улице Мельникайте, 10 столкнулись МАЗ с полуприцепом и Тойота. Предварительно водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. Травмирован 16-летний пассажир Тойоты. В большинстве ДТП водители совершили ошибки в выборе скорости на мокрых и скользких дорогах, рассказала 

Госавтоинспекция призывает сбавить скорость, избегать резких маневров и выезжать на дороги только на зимней резине.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие , пострадавшие , снегопад
