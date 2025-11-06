За сутки на тюменских дорогах произошло 10 автоаварий с пострадавшими

Дорожная обстановка в Тюменской области 5 ноября обострилась из-за снегопада - произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 2 человека, 13 человек получили ранения. Вечером в Тюмени на улице Мельникайте, 10 столкнулись МАЗ с полуприцепом и Тойота. Предварительно водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. Травмирован 16-летний пассажир Тойоты. В большинстве ДТП водители совершили ошибки в выборе скорости на мокрых и скользких дорогах, рассказала

Госавтоинспекция призывает сбавить скорость, избегать резких маневров и выезжать на дороги только на зимней резине.