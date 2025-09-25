В Ново-Патрушево появилась большая площадка для выгула собак

Фотоматериалы подготовлены Управой Восточного АО Администрации г. Тюмени и Тюменской домостроительной компанией.

В жилом районе "Ново-Патрушево" в Тюмени 23 сентября состоялось открытие первой большой площадки для выгула и дрессировки собак.

Проект воплощен в жизнь благодаря плодотворному сотрудничеству общественности, администрации и Тюменской домостроительной компании, которая на вверенной территории выполнила все работы по проектированию, благоустройству и оборудованию этого объекта.

Компания постаралась сделать площадку максимально комфортной для выгула и безопасных тренировок собак самых разных пород. Для этих целей на площадке были установлены различные снаряды: несколько видов барьеров, колесо, туннель, стол и т.д. Собакам очень важна умственная и физическая нагрузка, здесь они смогут потренироваться с хозяином, побегать без поводка, пообщаться с сородичами.

Просторная территория площадки разделена на две зоны, оборудованные отдельными входами. Уже сегодня можно наблюдать, как здесь резвятся питомцы. Для удобства владельцев домашних животных на территории площадки установлены лавочки.

Площадка расположена на ул. К. Посьета ближе к ул. Федюнинского. Ее легко найти, если прогуляться по тротуару пешком или на велосипеде.

Торжественное открытие площадки для выгула собак состоялось в присутствии главного инженера Тюменской домостроительной компании Дмитрия Антипова и и.о. руководителя управы Восточного административного округа Тюмени Ивана Хохрякова, которые поздравили местных жителей и их любимцев с появлением нового прекрасного места для прогулок и тренировок.

За вклад в благоустройство территории округа управой Восточного административного округа города Тюмени коллективу АО "ТДСК" выражена официальная благодарность. Благодарственное письмо получил главный инженер АО "ТДСК" Дмитрий Антипов. "Мы всегда внимательно относимся к запросам жителей и готовы быстро подключаться к таким инициативам. Рад, что площадка уже работает и делает район удобнее и безопаснее для людей и их питомцев", – отметил Дмитрий Антипов.

ТДСК последовательно поддерживает проекты, которые улучшают городскую среду и качество жизни горожан.

Создание инфраструктуры для владельцев собак в Ново-Патрушево – это важный шаг на пути создания культурной среды. Такие площадки необходимы для общения и дрессировки домашних питомцев. Приглашаем жителей жилого района "Ново-Патрушево" с домашними питомцами оценить новый объект.