Тобольск первым в России построит специализированный парк для собак

Первый в России специализированный парк, ориентированный на потребности собак и их владельцев, построят в Тобольске. Проект призван стать современным, многофункциональным пространством для активного отдыха и тренировок домашних питомцев, сообщили в администрации города.

"Мы строим не просто площадку для выгула, а современное, многофункциональное пространство, где каждая зона разработана с учетом потребностей собак разных пород и размеров", - прокомментировал начало строительства глава города Тобольска Петр Вагин.

"Космо-парк" будет включать в себя разнообразные зоны: площадки для групповых занятий, зимнюю прогулочную зону, отдельные территории для маленьких и больших собак, зоны для индивидуальных тренировок, водную зону и место для релакса и йоги с питомцами.

Проект разработан с учетом мнения местных активистов, владельцев собак и профессиональных кинологов. Особую роль в создании концепции парка сыграла архитектор и зооурбанист Елена Мальцева. При разработке проекта были учтены все необходимые инженерные сети и обеспечение доступа к ним. На площадке уже начались работы, открыть первую очередь "Космо-парка" планируют в этом году.