Власти тюменского села выплатят 80 тыс руб подростку, пострадавшему от бесхозной собаки

В марте 2025 года бесхозяйная собака забежала во двор дома, где 15-летний юноша гулял со своим псом, набросилась на него и укусила за лицо, левую кисть, предплечье. Мать пострадавшего обратилась прокуратуру с просьбой защитить права ее сына.

После проверка прокуратура через суд обязала муниципалитет выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда 80 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры округа, сообщили в облпрокуратуре.