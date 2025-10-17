Власти тюменского села выплатят 80 тыс руб подростку, пострадавшему от бесхозной собаки

11:22 17 октября 2025
В марте 2025 года бесхозяйная собака забежала во двор дома, где 15-летний юноша гулял со своим псом, набросилась на него и укусила за лицо, левую кисть, предплечье. Мать пострадавшего обратилась прокуратуру с просьбой защитить права ее сына.

После проверка прокуратура через суд обязала муниципалитет выплатить несовершеннолетнему  компенсацию морального вреда 80 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры округа, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: прокуратура , собаки , укусы
