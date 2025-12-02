Тюменская область победила в Национальной премии креативных индустрий в номинации "Креативный регион"

Тюменская область стала победителем Национальной премии креативных индустрий в номинации "Креативный регион" - итоги были подведены сегодня в Москве. Конкурентами тюменцев были Челябинская область и Республика Башкортостан.

Тюменская область представила практики по развитию сообществ креативных создателей и общественных пространств, систему формирования компетенций для нужд креативных индустрий, опыт по популяризации культурного кода, перспективные инструменты поддержки креативных предпринимателей и визионерскую позицию Тюменской области как региона – наставника.

Стратегия развития креативных индустрий в Тюменской области реализуется с 2025 года, тюменские практики вошли в федеральный стандарт развития креативных индустрий АСИ.