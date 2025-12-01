На уловки мошенников за неделю попались 60 жителей Тюменской области

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 60 жителей региона, вместе они потеряли более 27 млн рублей, 7 миллионов из них лишился житель Тобольского округа.
Мужчина отдал курьеру 7 млн рублей после звонков неизвестных, представившихся правоохранителями, с предложениями перевести деньги на "безопасный счет". Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.
