На уловки мошенников за неделю попались 60 жителей Тюменской области

18:01 01 декабря 2025
За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 60 жителей региона, вместе они потеряли более 27 млн рублей, 7 миллионов из них лишился житель Тобольского округа. 

Мужчина отдал курьеру 7 млн рублей после звонков неизвестных, представившихся правоохранителями, с предложениями перевести деньги  на "безопасный счет".  Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

