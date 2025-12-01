Тюменские десантники предлагают назвать именем подполковника Павла Малецкого одну из улиц Тюмени

Подполковник Павел Малецкий погиб в Курской области 30 декабря 2024 года, с предложением назвать его именем одну из улиц Тюмени в администрацию города обратился председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

Павел Александрович Малецкий сын и внук офицеров, выпускников ТВВИКУ. Павел окончил это же училище в 2007 году с отличием, был курсовым офицером, с 2012-го служил в в 98 Ивановской гвардейской воздушно-десантной дивизии, с 2014 - в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. В 2017-м участвовал в ликвидации бандформирований и разминировании территорий в Северо-Кавказском регионе. В 2023 году после окончания общевойсковой академии ВС РФ в должности командира инженерно-саперного батальона дивизии направлен в зону СВО. Воевал на запорожском направлении в составе группировки "Днепр", в сентябре 2024 части дивизии перебросили в курскую область - 30 декабря в районе города Льгов в результате ракетного удара по саперным подразделением был ранен и погиб. Награжден орденами Мужества, Мужества (посмертно), медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Похоронен в Тюмени.

На комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассмотрен вопрос о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 1 "Березняковский" наименования - улица Павла Малецкого.

Желающие мгут до 15 декабря выразить свое мнение по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.