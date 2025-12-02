Рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть

По предварительным оценкам ВТБ, розничный кредитный рынок в России прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. В 2026 году выдача кредитов может составить порядка 12,7 трлн рублей, что на 32% превысит планируемый результат 2025 года. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" озвучил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

В 2025 году, по оценке ВТБ, продажи кредитов физлицам в России составят менее 10 трлн рублей — на четверть ниже, чем в 2024-м. Более 60% из них составят ипотека и автокредиты: 4,2 трлн и 1,8 трлн рублей соответственно. На кредиты наличными придется порядка 3,6 трлн рублей. Объем розничного кредитного портфеля на рынке по итогам года увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 трлн. Основным драйвером его роста станут автокредиты, портфель которых прибавит 18%.

В 2026 году положительную динамику выдач на рынке эксперты ВТБ прогнозируют по большинству направлений розницы: примерно на четверть - по ипотеке, на 55% - по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут сопоставимый с текущим годом результат. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году ожидается на уровне 6%.

"Розничное кредитование прошло фазу "оздоровления": во втором полугодии 2025 г. мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 г. Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров "семейной" ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный", — отметил Алексей Охорзин.