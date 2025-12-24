Креативный кластер появится в Тюмени

В Тюмени откроют Креативный кластер — площадку для творческих индустрий. Об этом стало известно на деловом завтраке с главой города Максимом Афанасьевым, который прошёл 23 декабря. В мероприятии участвовали представители InvestTyumen, а также председатель Союза креативных кластеров Илья Токарев.

Кластер разместится в здании на улице Красина, 7. Ожидается, что в 2026 году здесь смогут работать около 45 резидентов.

Максим Афанасьев отметил: "Нужно двигаться, расширяться. Наблюдая опыт городов-миллионников, считаю, что креативным индустриям нужен свой дом".