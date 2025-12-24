Максим Евдокимов уходит из тренерского штаба "Тюмени"

Тренерский штаб футбольного клуба "Тюмень" покидает Максим Евдокимов. Помощник главного тренера Тимура Касимова получил предложение о работе в другом городе и вскоре уедет из Сибири. Евдокимов работал в клубе почти десять лет и отметил, что будет вспоминать это время с любовью, а "Тюмень" навсегда останется в его сердце.

В клубе поблагодарили Максима Евдокимова за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

В ФК "Тюмень" отметили, что до первого сбора в Сочи, который начнётся 16 января, в тренерском штабе появятся как минимум два новых специалиста.