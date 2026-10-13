"Золотые луга" участвуют в осенних дегустациях проекта "Покупай Тюменское"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В Тюмени проходят осенние дегустации продукции местных производителей в рамках проекта "Покупай Тюменское". АО "Золотые луга" принимает участие в проекте и представляет покупателям молочную продукцию тюменского производства, сообщает пресс-служба компании.

Дегустации проходят в крупных торговых сетях и позволяют жителям ближе познакомиться с продукцией региональных предприятий: попробовать, задать вопросы представителям производителей, узнать больше о составе, качестве, условиях хранения и особенностях производства.

Проект "Покупай Тюменское" реализуется в регионе с 2009 года и объединяет производителей разных направлений: молочной, мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской продукции, мороженого, овощей, ягод, бакалейных товаров и других категорий. Для покупателей это удобный способ познакомиться с местными брендами, а для предприятий – получить живую обратную связь и лучше понимать потребительский интерес.

АО "Золотые луга" участвует в дегустационных мероприятиях проекта на протяжении нескольких лет. В таком формате компания представляет продукцию не только через торговую полку, но и через прямое общение с покупателями. Особый интерес, как правило, вызывают классические молочные продукты, кисломолочная линейка, творог, сметана, сыры, а также продукты с бифидо- и лактобактериями, ацидофилин и наринэ.

"Для нас участие в проекте “Покупай Тюменское” – это возможность быть ближе к покупателю. На дегустациях люди могут попробовать продукцию, задать вопросы, поделиться мнением. Такая обратная связь важна для производителя: она помогает понимать, какие продукты востребованы, на что обращают внимание покупатели и какие ожидания есть к местной молочной продукции", – отмечает директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

В этом месяце дегустации осеннего цикла в Тюмени пройдут 16 и 23 октября с 14:00 до 20:00, а также 17 и 24 октября с 12:00 до 18:00 в гипермаркете "Магнит" по адресу: ул. Одесская, 31. Завершат октябрьскую программу дегустации 30 октября с 14:00 до 20:00 и 31 октября с 12:00 до 18:00 в гипермаркете "Лента" по адресу: ул. Мельникайте, 139. Участие компании в проекте продолжится в ноябре и декабре.

В АО "Золотые луга" подчёркивают, что такие форматы важны для развития доверия к местной продукции. Покупатель всё чаще интересуется не только вкусом, но и составом, происхождением сырья, условиями хранения, качеством упаковки и стабильностью продукта. Дегустации позволяют обсудить эти вопросы напрямую и сделать выбор более осознанным.

Проект "Покупай Тюменское" остаётся одной из заметных региональных площадок, которая объединяет производителей, торговые сети и покупателей. Для местных предприятий это возможность представить продукцию широкой аудитории, а для жителей – познакомиться с товарами, произведёнными в Тюменской области.