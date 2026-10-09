Тобольских школьников отправили в суд

Восьмиклассники школы № 16 Тобольска стали участниками открытого судебного заседания по уголовному делу. Мероприятие прошло в рамках программы по правовому просвещению подрастающего поколения.

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области рассказали, что школьники присутствовали в зале суда на этапе прений сторон. Ребята смогли вживую увидеть, как строится судебный процесс, и услышать обвинительную речь помощника прокурора. Наглядный пример работы правосудия позволил подросткам прочувствовать строгость закона и осознать серьёзность последствий противоправных поступков.

По завершении заседания состоялась профилактическая беседа с участием председательствующего судьи и помощника прокурора. В ходе встречи со школьниками обсудили вопросы правовой грамотности и принцип неотвратимости наказания за совершение преступлений. Представители судебной системы и прокуратуры подробно ответили на вопросы ребят.

Отдельное внимание было уделено темам, особенно важным для подростков: значимость образования и постоянного саморазвития; осознанный выбор круга общения; бдительность в повседневной жизни.

Школьникам напомнили, что стремление к "лёгким деньгам" и контакты с сомнительными лицами могут привести к тяжёлым последствиям.

Организаторы мероприятия подчёркивают: подобные встречи помогают формировать у молодёжи законопослушное поведение, уважительное отношение к судебной системе и понимание личной ответственности за свои решения и поступки.

Фото объединенной пресс-службы судов Тюменской области