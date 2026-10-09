Тюменский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля "Мечта о полете"

Тюменский театр кукол – лауреат V Международного фестиваля театров кукол "Мечта о полете"

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, коллектив учреждения удостоен диплома лауреата в номинации "За актерскую искренность". В рамках фестиваля тюменцы продемонстрировали спектакль "Мой снежный друг" (0+).

Фестиваль прошел в Кургане. В этом году проект приурочили к 85-летию местного театра кукол "Гулливера" и 150-летию Союза театральных деятелей России. Всего поступило более 40 заявок от театральных коллективов. Конкурсный отбор прошли 20 организаций.

Фото - Тюменское концертно-театральное объединение