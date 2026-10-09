Стая бродячих собак напала на женщину в Салехарде

В Салехарде произошел инцидент с нападением стаи безнадзорных собак на местную жительницу. В октябре, рядом с продовольственным магазином, агрессивные животные укусили женщину за ногу.

Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу инициировал процессуальную проверку по данному факту. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко доложить о результатах проверки и обстоятельствах происшествия. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.