Стая бродячих собак напала на женщину в Салехарде

11:15 09 октября 2026
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В Салехарде произошел инцидент с нападением стаи безнадзорных собак на местную жительницу. В октябре, рядом с продовольственным магазином, агрессивные животные укусили женщину за ногу.

Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу инициировал процессуальную проверку по данному факту. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко доложить о результатах проверки и обстоятельствах происшествия. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

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