Делегация Тюменской области принимает участие в агровыставке "Золотая осень"

С 7 по 10 октября в Москве работает главная отраслевая площадка страны — агровыставка "Золотая осень". В её основной экспозиции показаны стенды 19 российских регионов и 51 организации, рассказывающие об участии в одном или нескольких научно-технологических проектах.

Делегация Тюменской области, которую возглавляет заместитель губернатора и директор департамента АПК Владимир Чейметов, принимает активное участие в деловой программе выставки. В текущем году программа включает пленарное заседание, круглые столы и панельные дискуссии по актуальным вопросам АПК.

По информации департамента АПК Тюменской области, представители региона посетили экспозиции достижений регионов — современную технику, оборудование и племенных животных, а также провели рабочие встречи с руководителями предприятий-производителей сельхозтехники. В итоге были достигнуты договоренности, которые интересны тюменским предприятиям агропромышленного комплекса и Аграрному институту ТюмГУ.

Знаковым событием выставки было пленарное заседание "Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста", на котором обозначили национальные цели развития АПК, ключевые проекты и целевые показатели. При этом люди по-прежнему остаются главной движущей силой отрасли.