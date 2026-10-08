Тюменец выстрелил себе в ногу. Получил год принудительных работ

Центральный районный суд Тюмени признал 37-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Судебное разбирательство установило, что в феврале 2025 года подсудимый нашел на улице сумку с пистолетом и двумя патронами, которые он присвоил себе, не имея на это разрешения.

В прокуратуре Тюменской области рассказали, что тайна тюменца была раскрыта случайно. В апреле 2026 года, решив разобрать найденный пистолет, мужчина случайно выстрелил себе в ногу. После оказания медицинской помощи он был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10% заработка в доход государства. Оружие изъято из незаконного оборота.