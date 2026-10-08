Utair открывает прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх

С 31 октября у жителей Тюменской области появится возможность улететь на Красное море без пересадок: авиакомпания Utair запускает регулярные полеты на египетский курорт.

Новое направление в зимнем расписании авиаперевозчика — Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по субботам.

Из Тюмени самолет отправится в 21:15 по местному времени. Обратный вылет из Шарм-эль-Шейха запланирован на 02:30 по воскресеньям. В воздухе пассажиры проведут 6 часов 45 минут.

Прямое сообщение с Египтом — заметное улучшение для путешественников из Тюмени: раньше добраться до курорта можно было только с пересадкой в Москве, что увеличивало время в пути в два-три раза.

Открытие рейсов приходится на начало высокого туристического сезона: осенью и зимой теплый климат и развитая курортная инфраструктура Красного моря традиционно привлекают тюменских туристов.