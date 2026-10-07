Тюменская область готовится к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

В правительстве Тюменской области прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой стала подготовка региона к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая состоится с 7 по 9 октября. Задачи, связанные с участием области в этом мероприятии, поставил заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров.
"Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне принимают все муниципалитеты региона. Ее цель заключается в практической отработке навыков реагирования на чрезвычайные ситуации. Все запланированные мероприятия должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. В прошлом году мы получили хорошую оценку. Наша задача – подтвердить ее и на этот раз", – обратился Руфат Биктимеров к главам городских и муниципальных округов.
К тренировке привлекаются также федеральные и региональные органы власти. С конкретными задачами, которые предстоит решить, участников заседания ознакомили заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Ильгиз Назмутдинов и директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин.
В рамках Всероссийской штабной тренировки предстоит отработать:
- взаимодействие между различными структурами и службами;
- действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- организацию оповещения населения и управления силами и средствами;
- координацию работы оперативных служб и звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюменской области.
Фото - Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области
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