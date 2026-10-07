В Нижневартовске браконьеры выловили осетров, стерлядь и арест имущества

В Нижневартовске перед судом предстанут двое мужчин за вылов краснокнижных осетров и стерляди на 4,8 млн рублей

Следователи в Нижневартовске завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу России, группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном вылове рыбы.

По версии следствия, в августе 2025 года эти двое, заранее договорившись, на моторной лодке и с помощью рыболовных сетей выловили пять сибирских осетров (этот вид занесён в Красную книгу РФ) и 544 стерляди.

Ущерб государству от их действий оценили в 4,8 миллиона рублей. Чтобы возместить эту сумму, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 3,3 миллиона рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, сибирский осётр и стерлядь — ценные виды рыб, которые находятся под охраной государства. Их вылов запрещён

Фото - следком Югры