Видео со звуком теперь можно создавать в ГигаЧате

Пользователи ГигаЧата могут создавать видео с речью, музыкой и звуками окружения — в Full HD-качестве и полностью бесплатно. Это стало возможно благодаря новой модели Kandinsky 6.0 Video, которая генерирует ролики с синхронным звуком. Чтобы получить готовый ролик с озвучкой, достаточно описать сцену текстом или загрузить первый кадр и добавить описание звукового ряда. Максимальная длительность ролика со звуком — пять секунд, со временем разработчики планируют её увеличить. Кроме того, модель стала лучше передавать физику реального мира: движения людей, животных и техники в роликах выглядят естественнее и правдоподобнее. Kandinsky стал первой российской нейросетью, способной создавать видео с синхронным звуком.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие генеративного ИИ" Сбербанка:

Мы хотим, чтобы генеративный ИИ стал таким же естественным инструментом креатора, как сегодня текстовый редактор или камера телефона. Любой человек получает возможность снимать более выразительные личные видео. А для профессионального контента это означает более быстрое и выгодное производство. Модель Kandinsky 6.0 Video мы отдаём разработчикам бесплатно и без ограничений — строить на ней свои сервисы может каждый.

Kandinsky 6.0 Video — мультимодальная модель, которая одновременно "видит" и "слышит" то, что генерирует. Поэтому диалоги, эффекты и фоновая музыка синхронизированы с картинкой, а губы героя движутся вместе с речью.

Kandinsky создаёт натуральный звук в широком диапазоне: от разговора и цифровых эффектов до шагов, шума ветра или звука проезжающей машины. В одном ролике можно разыграть диалог, добавить музыку.

Эти возможности пригодятся для самых разных задач: с их помощью можно оживить семейную фотографию, записать видеооткрытку с речью или музыкой для близкого человека, снять ASMR-ролик с шелестом бумаги, потрескиванием дров или скрипом снега, или оживить старый мем или кадр из фильма.