Три тюменца вошли в топ-100 финалистов конкурса "Молодой предприниматель России"

Бизнесмены Евгений Борисов, Давуд Алифов и Татьяна Рязанова участвуют в народном голосовании за победу в номинациях "Наука и технологии" и "Социальный предприниматель".

🔹 Евгений Борисов – создатель образовательной системы для детей, связывающей конструкторы, книги и другие продукты вокруг собственной игровой вселенной. Проект представлен в России и за рубежом.

🔹 Давуд Алифов создал проект на стыке технологий и медицины. Бизнес объединяет умную портативную таблетницу и мобильное приложение, которые помогают организовать прием лекарств и следить за состоянием здоровья.

🔹 Татьяна Рязанова развивает сервис, помогающий родителям подбирать специалистов по уходу за детьми.

"Тюменская область - это сильная среда для молодого предпринимательства. Здесь есть поддержка со стороны бизнес-сообщества, образовательные программы, гранты и возможности для нетворкинга. При этом Тюмень - компактный город, где можно быстро находить первые контакты, тестировать гипотезы и получать обратную связь от рынка", - отметила Татьяна Рязанова.

Заместитель директора департамента молодежной политики Тюменской области Виктор Квасов отметил: "Ребята из Тюменской области, организующие свое дело, успешно заявляют о себе, их проекты отмечаются на федеральном уровне. В прошлом году победителем номинации "Экспортер года" конкурса "Молодой предприниматель России" стал тюменец Марсель Кадыров. Его бизнес – пример того, как студенческий проект может достичь международного успеха".

✅ Проголосовать за тюменцев можно по ссылке.

Конкурс реализуется в рамках федеральной платформы "Росмолодёжь.Предпринимай".