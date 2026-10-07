Тюмень передала Кургану эстафету фестиваля трудовых династий Уральского федерального округа

Полпред президента России Артём Жога объявил, что второй фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа пройдёт 10 ноября в Кургане. Награды в шести номинациях получат династии, работающие в агропромышленном комплексе.

"Я считаю, что чествование трудовых династий - это важная часть сохранения уникальности и истории Урала. С нетерпением жду возможности познакомиться с теми, кто хранит традиции сельского хозяйства", – заявил полпред главы государства.

Отметим, что первый фестиваль трудовых династий УФО состоялся в 2025 году в Тюмени. На нём Тюменскую область представляли династия Мартюшовых – ПАО "Тюменские моторостроители" и династия Кетовых – АО "Заводоуковский машиностроительный завод".

"В Тюменской области мы создаем условия для повышения престижа рабочих профессий, а работодатели предоставляют возможности для развития специалистов. Готовить необходимых для экономики региона и страны профессионалов помогает, в том числе, и национальный проект "Кадры". Всем трудовым семьям нашего региона успеха, процветания и благополучия!", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.