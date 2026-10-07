Юный мотоциклист получил 100 часов работ и выплату 665 тысяч компенсации за ДТП в Тюмени

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 15-летнему гражданину А., признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжкому вреду здоровью другого человека. Суд квалифицировал действия подростка по статье 264 Уголовного кодекса РФ.
Пресс-служба судов Тюменской области сообщает, что в качестве наказания юноше назначено 100 часов обязательных работ, а также он обязан выплатить потерпевшему 665 тысяч рублей в качестве компенсации.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru