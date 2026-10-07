Юный мотоциклист получил 100 часов работ и выплату 665 тысяч компенсации за ДТП в Тюмени

15:00 07 октября 2026
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 15-летнему гражданину А., признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжкому вреду здоровью другого человека. Суд квалифицировал действия подростка по статье 264 Уголовного кодекса РФ.

Пресс-служба судов Тюменской области сообщает,  что  в качестве наказания юноше назначено 100 часов обязательных работ, а также он обязан выплатить потерпевшему 665 тысяч рублей в качестве компенсации.

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