Налоговая разошлет тюменцам более 788 тысяч писем счастья

В Тюменской области началась рассылка налоговых уведомлений на имущество за 2025 год. Всего жители региона получат более 778 тысяч таких уведомлений. Примерно 94% из них уже отправлены в электронном виде — через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Тем, кто не подключён к личному кабинету и не зарегистрирован на Госуслугах, уведомления придут по почте на бумаге.

С 1 августа этого года больше не нужно специально давать согласие на получение уведомлений через Госуслуги. Если у человека есть подтверждённая учётная запись, уведомление придёт автоматически.

Кому приходят такие уведомления? Тем, у кого есть машина, земельный участок, квартира, дом, гараж или другое строение. А также родителям несовершеннолетних детей, если у детей есть недвижимость или доля в ней.

Заплатить налоги нужно не позднее 1 декабря. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, через Госуслуги, в отделении банка, через платёжный терминал или мобильное приложение банка. В уведомлении есть УИН, штрих-код или QR-код — по ним удобно оплачивать.

Важно: если общая сумма налогов меньше 300 рублей, уведомление не присылают. Такое уведомление придёт только раз в три года.