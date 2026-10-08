"Олимпийская Ребячка" станет эпицентром добра

С 9 по 11 октября на базе "Олимпийской Ребячки" (42 км Ирбитского тракта, Коняшина) пройдет региональный форум добровольцев. Как уточняет департамент молодежной политики Тюменской области, он соберет около 300 участников.

В числе делегатов — руководители добровольческих объединений, представители Добро.Центров и некоммерческих организаций, активные волонтеры, участники движения #МЫВМЕСТЕ.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко отметил масштаб добровольческого движения в регионе: "По официальным данным на платформе Добро.РФ зарегистрировано около 106 тысяч волонтеров из нашего региона. Земляки участвуют в гуманитарных миссиях, оказывают помощь в рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в том числе во время паводков, работают на крупных региональных мероприятиях и общественных проектах, оказывают адресную помощь нуждающимся. Мы благодарим всех и желаем делегатам форума продуктивной работы".

В программе форума — лекции, тренинги, мастер-классы и практические занятия. Волонтеры узнают, как применять искусственный интеллект в добровольческой деятельности, а также познакомятся с основами движения и возможностями платформы Добро.РФ.