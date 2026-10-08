В Югре работодатель и отель заплатят 20,8 млн рублей за мигрантов

В Сургутском районе произошла история, которая наглядно показывает: правила учета иностранных сотрудников и гостей — это не формальность, а вопрос на миллионы рублей.

Местная полиция провела проверку и выяснила, что две коммерческие организации грубо нарушили миграционное законодательство. Общая сумма штрафов оказалась астрономической — 20,8 миллиона рублей.

В центре событий оказался филиал компании, занимающейся грузоперевозками, который находится в поселке Солнечный.

Руководство фирмы решило принять на работу 27 иностранных граждан. Важно понимать: сами иностранцы находились в России легально, то есть проблем с их въездом не было. Однако работодатель "забыл" о бюрократической детали — он не уведомил вовремя органы внутренних дел о том, что заключил с ними трудовые договоры.

Казалось бы, мелочь, но она обернулась серьезными последствиями.

Кроме того, эта же транспортная компания поселила 25 своих специалистов в местной гостинице. И у владельца отеля тоже возникли проблемы с законом.

Гостиница, как принимающая сторона, должна была правильно и своевременно отправить документы в миграционную службу, чтобы поставить постояльцев на учет по месту пребывания. Этого сделано не было.

Полицейские составили протоколы на обе организации. Цифры впечатляют:

· Компания-грузоперевозчик: 27 протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Итоговый штраф — 10 800 000 рублей.

· Владелец гостиницы: 25 протоколов по статье 18.9 КоАП РФ. Итоговый штраф — 10 000 000 рублей.

Эта история — яркое напоминание для всех бизнесменов, работающих с иностранной рабочей силой или сдающих жилье приезжим.

Полиция Югры напоминает: закон в России требует строгой отчетности!

1. Принял на работу иностранца? Обязательно уведоми миграционную службу в срок.

2. Поселил гостя в отель? Оформи учет по месту пребывания правильно.

Как показывает этот случай, халатность в этих вопросах стоит очень дорого. Экономия времени на отправке одной бумажки привела к штрафам, которые могут серьезно ударить по бюджету любого бизнеса.