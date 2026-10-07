Тюменские школьники победили в первом раунде международного чемпионата "Битва роботов - 2026"

Тюменская команда Roboteam72 открыла второй отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов — 2026" и одержала победу в первом раунде. Всего отбор соревнований прошли 80 команд из трех стран — России, Индии и США. Нашу страну представляют участники из 18 регионов, включая Тюменскую область.

В департаменте информатизации Тюменской области сообщили, что в составе команды выступили ученики Центра робототехники и АСУ Ярослав Астапенко, Тимофей Жагорин и Дмитрий Кайгородов. Они собрали робота "Соболь-Т" и вышли в категории мини-роботов весом до 1,5 кг.

На поединок отводилось три минуты, но тюменцы справились быстрее — за 1 минуту 52 секунды. Ребята нанесли несколько критических ударов сопернику и закинули его на ловушки.