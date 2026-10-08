Нейросеть против приставов: как ИИ снизил долг тоболяка по алиментам в 7 раз

Тобольский городской суд рассмотрел административное дело, в котором искусственный интеллект помог гражданину доказать ошибку судебных приставов. Реальная задолженность оказалась в 7 раз меньше предъявленной.

Рим К. получил от отделения службы судебных приставов по Тюменской области постановление о расчёте задолженности по алиментам. За три месяца ему насчитали 136 913 рублей. Мужчина был уверен: сумма завышена в несколько раз. Но самостоятельно проверить сложную формулу расчёта он не мог — не хватало специальных знаний. А на оплату юристов не было финансовой возможности.

Как следовало из материалов дела, судебный пристав-исполнитель рассчитал долг исходя из 50% заработной платы по стране. Именно эта методика и привела к абсурдной сумме. По закону же алименты должны рассчитываться исходя из актуальных долей от дохода должника, а не из усреднённого показателя.

Тогда Рим К. решил положиться на технологии. Он обратился к нейросети, которая пересчитала помесячный баланс с учётом актуальных долей от дохода и сформировала детализированную таблицу-расчёт.

Результат оказался показательным: реальная задолженность за три месяца составила 18 466 рублей — в несколько раз меньше предъявленной суммы.

Изучив материалы и альтернативный расчёт, суд принял заявление истца об отказе от исковых требований и прекратил производство по делу. Отказ был мотивирован тем, что судебный пристав-исполнитель произвёл перерасчёт уже после подачи заявления в суд — и вынес новое постановление, по которому задолженность за три месяца составила те самые 18 466 рублей.