42 современных автобуса получила Тюменская область в 2026 году в рамках программы Минпромторга РФ

По поручению президента России продолжается системное обновление общественного транспорта в регионах, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Это важная работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей, делает поездки комфортнее и безопаснее. Всего в 2026 году с использованием мер федеральной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в 60 регионов поставлено 2 239 транспортных средств. Мы продолжаем эту работу", – приводит слова вице-премьера официальный канал правительства РФ в MAX.

За период с 28 сентября по 2 октября Тюменская область получила 6 автобусов, в целом с начала года - 42 машины, которые Государственная транспортная лизинговая компания поставила в регион на условиях льготного лизинга.