В Тюмени пострадал в ДТП школьник-зацепер

В областной столице зафиксирован первый случай дорожно-транспортного происшествия, спровоцированного опасной забавой подростка. Инцидент произошел в районе дома номер 5 на Малой Боровской улице.

По предварительным данным, 11-летний школьник решил прокатиться, зацепившись за кузов общественного транспорта. Однако поездка закончилась трагедией: ребенок сорвался, проехав несколько метров, и упал на проезжую часть прямо перед движущимся автомобилем. В результате падения и последствий аварии юный тюменец получил травму головы.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер прокомментировал ситуацию, отметив, что в школе, где учится пострадавший пятиклассник, будет проведен Единый день дорожной безопасности. Он подчеркнул важность разъяснительной работы среди детей: "Сотрудники Госавтоинспекции проводят уроки дорожной безопасности в школах, объясняя опасность таких действий детей на дороге. Мы уже дали оценку этой ситуации, активизируем профилактическую работу совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних. В сентябре этого года инспекторы ДПС, закрепленные за образовательным учреждением уже проводили беседы в пятых классах".

В связи с произошедшим Госавтоинспекция Тюменской области обращается к родителям школьников с настоятельной просьбой провести с детьми беседы на данную тему. Взрослым необходимо объяснить детям возможные последствия подобных действий, чтобы предотвратить трагедии на дорогах.