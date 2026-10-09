Форум "КПД" стартует в Тюмени: креатив в бизнесе

Сегодня в Тюменском технопарке стартует форум "КПД", который начнется с панельной дискуссии на тему "Монетизация креативного продукта". Мероприятие состоится с 11:00 до 12:00 в зале "МКХ" на первом этаже.

Участники обсудят, как идеи и компетенции превращаются в востребованные продукты, а также какие решения помогают креативу стать частью реальной экономики. В дискуссии примут участие глава города Тюмени Максим Афанасьев, тренер по продажам Дмитрий Ткаченко, генеральный директор АНО "Центр развития креативного туризма" Юлия Рыбакова, руководитель программы "Гостеприимные города Росатома" Вита Саар и исполнительный директор девелоперской компании "Создатели" Иван Друганов. Модераторами выступят Алексей Краев и Ксения Осипова.

Форум будет проходить на двух городских площадках – технопарк и кластер креативных индустрий "809". Организаторы ожидают, что в событии примут участие не менее 3 000 человек из более чем 20 регионов, сообщил генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению "КПД".

"Главная тема форума 2026 года – продажи в сфере креативных индустрий. Мы с уверенностью можем говорить, что сегодня форум "КПД" входит в тройку самых авторитетных площадок в сфере креативных индустрий в России. На площадках будут обсуждаться только полезные вещи. Мы будем говорить о кадрах, искусственном интеллекте, маркетинге и образовании. При этом каждый из этих инструментов работает на продажи. Помимо деловой предусмотрена и культурная программа", – подчеркнул Алексей Краев.

Программа разделена на 14 секций – лекции, мастер-классы, бизнес-игры, разборы и многое другое. На площадках выступят свыше 50 экспертов, в числе которых действующие предприниматели, представители власти, институтов развития, общественных организаций.

Ознакомиться с программой, а также списком спикеров можно на сайте форума.