Сезон юных чемпионов: в Тюмени наградят победителей Юношеской лиги

В субботу, 10 октября, в Тюмени завершится сезон Приволжской Юношеской футбольной лиги. На стадионе "Геолог" состоится награждение новых чемпионов, а в 11.30 начнётся матч между командами "Тюмень" и "Зенит-Ижевск" 2011 года рождения.
Футболисты "Тюмени" уже обеспечили себе первое место в турнире, набрав 77 очков, в то время как у гостей 55 очков, что позволяет им занимать восьмую позицию.
В ФК "Тюмень" отметили, что более половины сборной турнира составляют воспитанники "Тюмени", среди которых выделяются вратарь Матвей Черепахин и защитники Александр Корнев, Арсен Губайдулин и Антон Третьяков.
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