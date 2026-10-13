В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидемический порог

О текущей ситуации с ОРВИ и гриппом в Тюменской области сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора:
▪️ в период с 5 по 11 октября заболеваемость ОРВИ сохранилась на уровне 40-й недели;
▪️ эпидпорог не превышен как среди отдельных возрастных групп, так и среди населения в целом;
▪️ сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
В регионе продолжается вакцинация — главная мера профилактики гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день прививку сделали более 430 000 жителей Тюменской области.
"Состав противогриппозных вакцин регулярно обновляется с учетом актуальных штаммов вируса. Вакцинацию целесообразно проводить до начала сезонного подъема заболеваемости, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ", – отметили в ведомстве.
В первую очередь вакцинация рекомендуется:
🔸 детям с 6 месяцев;
🔸 учащимся и студентам;
🔸 беременным женщинам;
🔸 лицам старше 60 лет;
🔸 людям, имеющим хронические заболевания;
🔸 тем, чья профессиональная деятельность связана с большим количеством контактов, – медицинским работникам, работникам образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и другим.
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