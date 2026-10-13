В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидемический порог

О текущей ситуации с ОРВИ и гриппом в Тюменской области сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора:

▪️ в период с 5 по 11 октября заболеваемость ОРВИ сохранилась на уровне 40-й недели;

▪️ эпидпорог не превышен как среди отдельных возрастных групп, так и среди населения в целом;

▪️ сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

В регионе продолжается вакцинация — главная мера профилактики гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день прививку сделали более 430 000 жителей Тюменской области.

"Состав противогриппозных вакцин регулярно обновляется с учетом актуальных штаммов вируса. Вакцинацию целесообразно проводить до начала сезонного подъема заболеваемости, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ", – отметили в ведомстве.

В первую очередь вакцинация рекомендуется:

🔸 детям с 6 месяцев;

🔸 учащимся и студентам;

🔸 беременным женщинам;

🔸 лицам старше 60 лет;

🔸 людям, имеющим хронические заболевания;

🔸 тем, чья профессиональная деятельность связана с большим количеством контактов, – медицинским работникам, работникам образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и другим.