Нефтеюганец заплатит 250 тысяч рублей за езду без прав

В Нефтеюганске суд вынес решение по делу мужчины, который не первый раз нарушает правила дорожного движения. В полиции Югры сообщили, что ему назначили штраф в 250 тысяч рублей и запретили управлять транспортными средствами в течение трёх лет.

История началась в октябре 2025 года. Во время патрулирования улиц сотрудники ДПС остановили автомобиль Porsche Cayenne. За рулём находился молодой человек без водительских прав и с явными признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался. Инспекторы отстранили его от управления машиной.

При проверке выяснилось, что в 2023 году этот же мужчина уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования и нарушение ПДД. Тогда суд назначил ему штраф и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. За повторное нарушение в октябре 2025 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения человеком, который уже был наказан за подобное.

В январе текущего года мужчина снова попал в поле зрения инспекторов. Он ехал по городу на автомобиле своей матери без государственных номеров и без водительских прав. За это его привлекли к административной ответственности по статье 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным автомобилем) и возбудили ещё одно уголовное дело — по статье 264.3 УК РФ (управление транспортом лицом, лишённым прав и уже подвергнутым административному наказанию).

Суд рассмотрел все материалы и признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Решение суда уже вступило в законную силу.