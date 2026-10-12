Если трудно платить по кредиту: почему лучше сначала поговорить с банком

Каждый человек может столкнуться с ситуацией, когда платить по кредитам становится сложно. В таком случае лучше как можно скорее обратиться в банк. Кредитору выгодно сохранить отношения с клиентом и подобрать решение, которое поможет ему справиться с трудностями и постепенно вернуться к обычному графику платежей.

Но многие откладывают такой разговор: боятся отказа и неприятных разговоров — или ещё хуже: идут за советом в юридические фирмы, среди которых встречаются и недобросовестные ("раздолжнители"). В результате время уходит, а проблема обостряется.

При этом услуги "раздолжнителей" зачастую стоят дорого и не гарантируют желаемого результата. Поэтому, прежде чем платить посредникам и начинать процедуру банкротства, стоит узнать, какие инструменты поддержки предлагает кредитор и государство.

Если человек потерял работу, заболел или его доход резко снизился, кредитные или ипотечные каникулы могут дать время, чтобы найти новый источник дохода или дождаться возвращения привычного заработка. Если ипотечные или кредитные каникулы недоступны, можно обсудить с банком реструктуризацию и уменьшить ежемесячный платёж.

Для людей, у которых есть долги сразу перед несколькими банками, предусмотрено комплексное урегулирование задолженности. А если уже накопилась длительная просрочка, но стороны готовы рассмотреть возможность урегулирования во избежание принудительного взыскания, одним из вариантов может стать мировое соглашение. Найти подходящий инструмент в некоторых случаях можно даже после начала процедуры банкротства.

Специалисты банков также рассказывают клиентам о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или переобучением.

Денис Скребец, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "Когда человек сталкивается с финансовыми трудностями, ему нужна быстрая и понятная помощь. Важно выиграть время, чтобы найти новую работу или справиться с другими обстоятельствами. Для этого у банков есть разные решения, которые помогают снизить финансовую нагрузку и постепенно выйти на обычный режим гашения долгов. Главное — не тянуть и постоянно быть в диалоге с банком. Чем раньше мы узнаем о проблеме, тем больше у нас возможностей помочь человеку пройти этот период с минимальными потерями".

К законным способам выхода из финансового тупика относится и банкротство, однако к нему следует прибегать тогда, когда другие варианты не подходят. Это серьёзный шаг, у которого могут быть тяжёлые последствия: часть имущества должника, а порой и его близких, могут продать с торгов. А после банкротства действуют ограничения: например, в течение пяти лет при оформлении нового кредита нужно сообщать о статусе банкрота. Поэтому важно, прежде чем идти в процедуру банкротства, рассмотреть другие доступные варианты поддержки.

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