Около 800 тысяч рублей алиментов взыскали с матери судебные приставы Тюменской области

В отдаленном селе Тюменской области девушка в 18 лет родила сына, но растить и воспитывать ребенка она не стала. Мальчик остался жить с отцом, а мать пошла строить новую беззаботную жизнь. Выплачивать деньги на содержание ребенка она не хотела.

В Уватское районное отделение судебных приставов УФССП России по Тюменской области поступил исполнительный лист о взыскании алиментов с этой женщины на уже 7-летнего сына.

Судебный пристав-исполнитель возбудила исполнительное производство и вручила должнице, объяснив, какие меры административной и уголовной ответственности ее ждут, если она не оплатит 793 тысячи рублей.

Женщина осознала возможные последствия правонарушения, изыскала финансовые средства и оплатила задолженность в полной мере.