В Ялуторовске прошла презентация итогов фотофорума "Жизнь за правду"

9 октября в ялуторовском музее "Торговые ряды" прошла презентация итогов фотофорума "Жизнь за правду", организованного при поддержке Союза журналистов России, правительства Тюменской области, депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской областной Думе. Генеральный партнёр проекта — холдинговая компания "Сибинтел".

Ялуторовск стал третьим городом Тюменской области, где жители и гости увидят итоговую фотовыставку юбилейного XXV Всероссийского конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова, посвящённого тюменскому фотожурналисту, военкору, погибшему в Грозном 12 мая 2000 года.

В церемонии открытия выставки приняли участие почётные гости: депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин и председатель Ялуторовской городской думы Владимир Агапов.

На выставке представлены сто фоторабот победителей и призёров фотоконкурса в номинациях: "Региональный репортаж", "Семьи Героев СВО", "Человек труда", "Большая сибирская семья". Выставка продлится в течение месяца.