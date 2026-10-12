Детские страхи и тревожность: психолог объяснила, как родители могут помочь ребёнку

"Если это запрос от родителей, мы начинаем с диагностики. Нам нужно понять, откуда "растут ноги" проблемы, ведь причин у агрессии или тревоги может быть множество", - говорит педагог-психолог центра "Надежда" Анна Ушакова.

Для дошкольников классические тестирования малоэффективны, поэтому специалисты используют проективные рисуночные методики, в частности тест "Несуществующее животное".

"При первом контакте с ребенком важно создать безопасную атмосферу: я опускаюсь на уровень глаз ребенка, чтобы не довлеть над ним, и устраняю сенсорные раздражители — резкие звуки или яркий свет, которые могут перегружать нервную систему", - отмечает Анна Ушакова.

Для снятия психоэмоционального и тактильного напряжения в центре применяются специальные приемы саморегуляции. Быстро успокоиться помогает "сенсорная коробочка" с лоскутками тканей, фактурными мешочками и антистресс-игрушками, а также плотный кокон-мешок, создающий ощущение защищенного "домика". Для более глубокой проработки переживаний используются песочная терапия на подсвеченных планшетах и арт-терапия. Ребенок может нарисовать свой страх, а затем разорвать, скомкать или выбросить рисунок, что дает наглядный психологический опыт победы над пугающим образом.

Специалист напоминает, что фундаментом здоровой самооценки выступает искреннее родительское принятие. Сравнение с другими детьми, упреки в лени и фиксация на отметках только усиливают неуверенность в себе. Психолог советует делать акцент на личных успехах ребенка, использовать конкретную похвалу за качественно выполненную деталь и поддерживать при любых неудачах. Главное ощущение, которое ребенок должен выносить из общения с близкими через слова, объятия и внимание — его искренне ценят и любят за сам факт его существования, а не за достижения и оценки, - сообщает КП-Тюмень.