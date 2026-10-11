В сезон простуд пациенты все чаще обсуждают "тихую инфекцию" и "новый ковид": что известно об этих названиях

Врач-инфекционист Светлана Звонцова поясняет, на сегодня действительно фиксируется высокий уровень заболеваемости, но под одинаковыми проявлениями скрывается спектр различных патогенов.

"Термин "тихая инфекция" или "новый ковид" не является медицинским диагнозом, — подчеркивает специалист. — Под похожей картиной могут скрываться риновирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), SARS CoV 2 и другие возбудители. По симптомам точно различить COVID 19, грипп и другие ОРВИ попросту невозможно — у них общие проявления: боль в горле, насморк, кашель, головная боль, слабость и ломота в теле".

При этом привычные маркеры коронавируса уже не работают так надежно, как в начале пандемии. Если легкая простуда чаще ограничивается заложенностью носа, чиханием и умеренной болью в горле, то COVID 19 чаще дает выраженную интоксикацию, одышку или расстройства пищеварения. При этом потеря вкуса и обоняния сегодня регистрируется значительно реже, поэтому ее отсутствие вовсе не означает, что у пациента обычный насморк, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Вирусологически "обычная ОРВИ" и COVID 19 — не одно и то же, — напоминает инфекционист. — ОРВИ — понятие собирательное, тогда как COVID 19 вызван конкретным возбудителем SARS CoV 2. Подтвердить точный диагноз можно исключительно лабораторным путем: с помощью экспресс-теста на антиген или ПЦР-исследования".