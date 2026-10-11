Где хранить мотоцикл зимой: тюменцам напомнили о подготовке техники

Мотосезон завершается, владельцы техники подыскивают приемлемые варианты. Главные требования – сухое помещение и доступная стоимость, наличие охраны и возможность заряжать аккумулятор.

Подборку подходящих вариантов сделали на онлайн-платформе "Авито". Кроме ключевых условий, тюменцам советуют уточнить заранее срок хранения, правила оплаты и наличие дополнительных услуг.

Самый дорогой лот подборки — отапливаемый бокс на ул. Берегового — 2,5 тыс. рублей за месяц аренды. По объявлению, температура в помещении составляет плюс 18 градусов. В стоимость аренды входят чехол для мотоцикла, мойка при приеме и выдаче, снятие и установка аккумулятора с регулярной подзарядкой, а также работы по консервации и расконсервации техники.

Мотоместо в надземном паркинге на ул. Военной обойдется в 2 тыс. рублей за месяц аренды, договор заключают минимум на пять месяцев. Место расположено на четвертом этаже, в неотапливаемом, но проветриваемом помещении под крышей. В объявлении указаны охрана и видеонаблюдение въезда и выезда с паркинга, - сообщает Тюменская линия.